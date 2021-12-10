Афины , , 11:13 — REGNUM Греция подтвердила 5523 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 9 декабря. Сутками ранее сообщалось про 5899 заражений.

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 989 814 случаев заражения.

Кроме того, за последние 24 часа был зарегистрирован 81 случай смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 18 982.

В общей сложности 708 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 79,9% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

За сутки госпитализированы 429 пациентов.