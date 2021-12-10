Петропавловск-Камчатский, , 11:11 — REGNUM На Камчатке из-за размытой в результате шторма Октябрьской косы отрезанным от Большой земли оказался Усть-Большерецкий район. Власти 10 декабря приняли решение ввести режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Шторм Bankoboev.ru

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«С 20-х чисел ноября в районе был введен режим повышенной готовности (пред ЧС). В связи с ухудшением погодных условий и невозможностью восстановления дороги мною было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации», — сказал глава района Кирилл Волков.

Шторм полностью смыл дорогу на участке 126−128 км. Тяжелая техника помогает в проезде автомобилям с топливом и продуктами питания. Также размыв образовался на 115−119 км, но там проезд ещё возможен.

Аварийно-восстановительные работы принято решение не проводить, так как ещё ожидаются шторма.

Как сообщало ИА REGNUM, к газораспределительной станции села Ленинское в Еврейской автономии не расчистили дорогу, и это стало причиной отключения газа в населённом пункте. Причины прекращения газоснабжения выявила прокуратура.