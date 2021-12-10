Оренбург, 10 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области после задержания криминального авторитета и двух участников преступной группировки следователи предъявили фигурантам уголовного дела обвинение. Лидера группы обвиняют в организации и руководстве исполнением убийства по найму, еще двух задержанных — в пособничестве покушению на убийство по найму, одно из преступлений не было доведено до конца. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, трое задержанных оренбуржцев причастны к убийству, совершенному 25 октября 2005 года в Орске. Двое мужчин были расстреляны из автомата в автомобиле. Один скончался на месте. Второму оказали медпомощь.

Также в Орске вечером 23 июля 2008 года в подъезде дома был застрелен местный житель. В 2006 году криминальный авторитет организовал и спланировал действия, направленные на убийство орчанина другими исполнителями за материальное вознаграждение. Киллеры пытались взорвать автомобиль с предполагаемой жертвой и другими людьми, однако замысел не был реализован. Машина оказалась бронированной.