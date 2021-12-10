Канберра, 10 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Китай назвал дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине «фарсом», предупредив, что США и Австралия «заплатят цену» за такую политическую позицию. Об этом неоднократно заявлял официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь в ходе своих ежедневных пресс-конференций, передает австралийский телеканал Nine News.

Aawsat.com МИД КНР

8 декабря Ван заявил, что этот шаг «серьезно нарушает» политический нейтралитет, закрепленный в Олимпийской хартии, и обвинил Австралию в «слепом следовании» США.

«США и Австралия заплатят цену за свои ошибочные действия», — заявил китайский дипломат, согласно расшифровке стенограммы его пресс-конференции на английском языке на веб-сайте министерства иностранных дел.

Напомним, что помимо США и Австралии, дипломатический бойкот Играм в Пекине объявили Канада и Великобритания.