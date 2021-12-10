Благовещенск, , 11:13 — REGNUM В Амурской области за неделю провели более 170 проверок соблюдения антиковидных ограничений. Рейды выявили 144 административных правонарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства региона.

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего с момента начала проверок наличия QR-кодов обнаружены 108 нарушений, из них 21 за прошедшую неделю. Дела в отношении четырёх предпринимателей, чьи организации могут быть закрыты из-за отступления от антиковидного режима, находятся на рассмотрении.

За 2021 год проверки обнаружили уже почти 4600 нарушений ограничений, призванных предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Приамурье.

Как сообщало ИА REGNUM, в 15 муниципалитетах Приамурья растёт количество ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19. В целом по региону суточный показатель заболеваемости составляет 33,66, что на 60,7% выше среднего по стране.