Казань, , 12:08 — REGNUM Из международного аэропорта «Казань» в 2022 году планируются рейсы в Новый Уренгой, Омск и Челябинск. О дополнении новыми маршрутами сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарии.

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings Anna Zvereva

Полёты из Казани в Новый Уренгой, Омск и Челябинск в предстоящем году будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Для перелётов задействуют лайнеры SSJ100, вмещающие 100 пассажиров.

Вылеты в Челябинск начнутся с 11 января по вторникам и воскресеньям, в Омск — с 13 января по четвергам и субботам, в Новый Уренгой — с 3 марта по четвергам и воскресеньям.

Также авиакомпания Red Wings продолжит полёты в 2022 году из Казани в Екатеринбург и Саратов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии пассажиров, прилетевших их стран с риском завоза нового штамма коронавируса, в обязательном порядке тестируют на COVID-19.

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