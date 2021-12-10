Афины , , 11:27 — REGNUM Посол Израиля в Греции Йоси Амрани приветствовал возвращение архивов греческой еврейской общины в Грецию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 9 декабря.

Архив Mil.ru

«Мы взволнованы и рады новостям о возвращении еврейских архивов в Грецию», — отметил Амрани и напомнил, что возвращение архивов происходит в двухсотлетие независимости Греции и во время председательства Греции в IHRA — Международном альянсе памяти жертв Холокоста.

Россия объявила, что вернет архивы после встречи премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса и президента России Владимира Путина в Москве 8 декабря. Архивы греческих еврейских общин были украдены нацистами во время Второй мировой войны и оказались в России.

Как добавил посол Израиля, «решение президента Путина поможет просвещать будущие поколения в Греции и за ее пределами о богатой еврейской жизни в Греции, огромном вкладе еврейской общины г. Салоники и катастрофе Холокоста. Возвращение архивов и приверженность и решимость премьер-министра Мицотакиса и его правительства построить Музей Холокоста в Салониках представляют собой победу духа и человечности над варварством и зверствами того ужасного периода в нашей жизни и истории».