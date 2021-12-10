Канберра, , 11:23 — REGNUM 10 декабря Международный союз охраны природы обновил свой список видов, находящихся под угрозой исчезновения, включив в него 124 вида животных, обитающих на территории Австралии. Из них 54 были классифицированы как «находящиеся под серьезной угрозой исчезновения» или «уязвимые». Об этом сообщил телеканал Nine News.

До встречи, Австралия! © Олег Кугаев

Среди животных, которым грозит вымирание, числятся сероголовая летучая лисица, бархатный геккон и несколько видов насекомых с острова Кенгуру.

В целом, в красной книге организации перечислено более 40 000 видов животных, что составляет всего 28 процентов от всех видов.

Биолог из Австралийского национального университета Майкл Брэби отметил в интервью Nine News, что в науке есть такое понятие как экосистема, поэтому исчезновение одного вида грозит нарушением баланса в природе, от чего могут пострадать и другие виды.