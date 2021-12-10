Канберра, 10 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. 10 декабря Международный союз охраны природы обновил свой список видов, находящихся под угрозой исчезновения, включив в него 124 вида животных, обитающих на территории Австралии. Из них 54 были классифицированы как «находящиеся под серьезной угрозой исчезновения» или «уязвимые». Об этом сообщил телеканал Nine News.

Олег Кугаев До встречи, Австралия!

Среди животных, которым грозит вымирание, числятся сероголовая летучая лисица, бархатный геккон и несколько видов насекомых с острова Кенгуру.

В целом, в красной книге организации перечислено более 40 000 видов животных, что составляет всего 28 процентов от всех видов.

Биолог из Австралийского национального университета Майкл Брэби отметил в интервью Nine News, что в науке есть такое понятие как экосистема, поэтому исчезновение одного вида грозит нарушением баланса в природе, от чего могут пострадать и другие виды.