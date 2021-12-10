Кишинёв, 10 декабря, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Сотрудники Прокуратуры по борьбе с коррупцией Молдавии, а также сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) республики утром 10 декабря начали проводить новые обыски в Генпрокуратуре. Об этом сообщает газета Ziarul de Garda.

Герб Молдавии

Сообщается, что эту информацию подтвердила журналистам пресс-секретарь Генпрокуратуры, прокурор Мариана Черпек.

«Действия продолжаются, и, чтобы не ставить под угрозу их исполнение, в настоящий момент не могут быть раскрыты некоторые детали уголовного дела», — сообщила Черпек.

Ранее также 10 декабря Апелляционная палата Кишинёва отменила решение суда первой инстанции о продлении домашнего ареста временного отстранённого от должности генерального прокурора Александра Стояногло. Сторона обвинения не смогла доказать необходимость этой меры пресечения.

Напомним, Стояногло задержали 5 октября, за 20 минут до пресс-конференции, где он обещал нечто сообщить о президенте республики Майе Санду и её окружении. Его обвинили в злоупотреблении властью, «пассивной коррупции», предоставлении ложной информации и превышении должностных полномочий. Генпрокурор обвинений не признаёт и заявляет, что уголовное преследование якобы является «местью» со стороны президента.