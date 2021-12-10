Вашингтон, 10 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп высказал нецензурное ругательство в адрес бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и отметил, что не общался с последним, после его поздравления Джо Байдена с избранием на пост американского лидер. Об этом Трамп заявил 10 декабря в интервью корреспонденту издания Axios Бараку Равиду.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Первым, кто поздравил (Байдена), был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело … Биби мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку», — сказал бывший американский лидер.

«С тех пор я с ним не разговаривал. Пошел он…», — добавил Трамп. При этом он указал, что экс-глава правительства ему «все еще нравится», однако, по словам экс-президента США, он также ценит «верность».

В то же время, экс-президент США указал, что президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару не сразу направили Байдену поздравления с победой в президентской гонке, так как, по мнению Трампа, «чувствовали, что выборы сфальсифицированы».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Дональд Трамп отреагировал на виртуальную встречу президентов США и России, сказав, что Путина могут не беспокоить шаги администрации Байдена, учитывая «жалкую капитуляцию» Соединенных Штатов в Афганистане.