Мельбурн, Австралия, , 11:10 — REGNUM 10 декабря два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» были выявлены в расположенной на юго-востоке Австралии Виктории, в то время как несколько других случаев заражения коронавируса также могут быть вызваны новым вариантом инфекции. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Таким образом, общее число случаев заражения «Омикроном» в стране выросло до трех.

Два выявленных носителя штамма «Омикрон», о которых было объявлено 10 декабря, прибыли в Мельбурн рейсом из Дубая 30 ноября. В настоящее время проводится геномное секвенирование, чтобы подтвердить, есть ли у третьего заболевшего COVID-19 пассажира того же самого рейса вариант «Омикрон».

В министерстве здравоохранения связались со всеми другими потенциальными зараженными, которые находились в самолете, и попросили их пройти ПЦР-тестирование.