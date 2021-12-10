Пекин, 10 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Представители независимого неофициального органа «Уйгурский трибунал», созданного британским адвокатом для оценки доказательств предполагаемых нарушений прав Китая в отношении уйгуров, пришли к выводу, что китайское правительство занимается «геноцидом и вовлечено в преступления против человечности». Об этом 10 декабря сообщил австралийский телеканал Nine News.

H47H Съезд КПК

«Уйгурский трибунал», состоящий из юристов, ученых и бизнесменов, не имеет никакой поддержки со стороны мировых правительств или полномочий накладывать санкции или привлекать к ответственности китайское государство. Но организаторы надеются, что процесс публичного изложения доказательств заставит международное сообщество выступить против политики Пекина в отношении уйгуров, этнической группы, которая в основном состоит из мусульман», — пишут журналисты.

Председатель «Уйгурского трибунала Джеффри Найс пришел к выводу, что решение о «геноциде» было основано на доказательствах того, что политика китайского правительства по принудительному контролю над рождаемостью и стерилизации, направленная на уйгуров в далекой западной провинции Синьцзян, была «направлена на уничтожение значительной части» данной этнической группы.

По его словам, злоупотребления были частью всеобъемлющей политики, напрямую связанной с президентом Си Цзиньпином и высшими эшелонами китайского правительства.