Санкт-Петербург, 10 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Петербурга ведут поиски 28-летнего гражданина Узбекистана Бунёда Тухтаева, бойца смешанных боевых искусств (ММА), который напал на сотрудников центра по противодействию экстремизму и пытался завладеть их оружием, а после доставления в отдел полиции сумел оттуда сбежать.

News.kmvcity.ru Розыск!

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, полиция проводит розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию гражданина, подозреваемого в совершении преступлений предусмотренных статьями 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ.