Москва, , 11:02 — REGNUM Новые штаммы коронавируса могут оказать влияние на темпы роста спроса на нефть, на рынке сохраняется неопределенность, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков в интервью телеканалу «Россия 24».

Александр Дюков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дополнительно на половине факторов, которые отвечают за спрос, есть некоторые неопределенности, связанные с новыми штаммами, — сказал Дюков. — И вполне возможно, что это также скажется на темпах роста спроса».

По его словам, в случае, если спрос на нефть продолжит превышать предложение, ОПЕК+ может увеличить предложения для балансировки ситуации на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным международного рейтингового агентства Fitch, средняя мировая цена на нефть по итогам 2021 года составит $71 за баррель.

В 2022 году ожидается снижение средней стоимости нефти до $70 за баррель, в 2023 году — до $60 за баррель.

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