Афины , , 11:08 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис выступил на «Саммите за демократию» 9 декабря, передает AMNA. Саммит проходит 9−10 декабря в режиме онлайн по инициативе президента США Джо Байдена.

Кириакос Мицотакис European People's Party

Премьер-министр Греции в числе 111 государственных лидеров, которые выступят на саммите, подчеркнул необходимость борьбы с постоянными угрозами, создаваемыми политикой авторитаризма и популизма.

«В последние годы Греция, родина демократии, на собственном опыте столкнулась с разделяющей политикой, обещаниями, которые были опровергнуты, и пустой риторикой как крайне левого, так и крайне правого популизма ‑ и отвергла и то, и другое», — отметил он.

После десятилетия финансового кризиса греки осознали необходимость подлинных перемен и поддержали программу реформ, которая была патриотической, а не националистической, отметил премьер-министр страны.

Мицотакис сказал, что инвестиции, новые рабочие места и экономический рост должны быть приоритетными для страны, наряду с повышением эффективности государственного сектора путем борьбы с бюрократией. Этого можно добиться с помощью сокращения неравенства, уделяя особое внимание предпринимательству и инновациям посредством цифровизации и в партнерстве с частным сектором, добавил он.