Москва, 10 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Коснувшись довольно сильного технического сопротивления в районе $76,70 за баррель, нефть марки Brent резко развернулась вниз и потеряла свыше 2,5% по итогам торгов 9 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Publicdomainpictures.net Хранилище нефти

«Котировки ушли под отметку $74, которую пытаются отстоять сегодня, 10 декабря. На рынке нефти сработал накопительный эффект, прервавший серию роста на этой неделе, а технический фактор только усилил давление на цены.

Трейдеры чувствительно отреагировали на новое исследование, которое показало, что «Омикрон» в несколько раз заразнее «Дельты». Новый вирус обнаружен уже почти в 60 странах, но основной прирост заболевших приходится на Южную Африку, где вирус и появился.

Масла в огонь подлил доллар, который накануне укрепился по всему спектру рынка за счет возвращения уклонения от рисков. Ранее игроки проигнорировали медвежий отраслевой отчет из США, и этот фактор тоже внес свою лепту в коррекцию.

И наконец, на пике Brent столкнулась с точкой пересечения двух дневных скользящих средних, которая и послужила точкой локального разворота.

Сейчас нефти Brent нужно в идеале расположиться выше $74, но понижательные риски сохраняются, особенно в свете приближающегося отчета по американской инфляции.

Высокие показатели подогреют спрос на доллар и тем самым усилят давление на черное золото. В этом случае в поле зрения игроков вернется уровень $73», — считает эксперт.

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