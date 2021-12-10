Афины , 10 декабря, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас устроил ужин для четырех православных митрополитов и трех муфтиев региона Фракия. Мероприятие прошло в городе Александруполис 9 декабря, сообщает AMNA.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

Это первый случай, когда министр иностранных дел Греции встречается одновременно с христианскими и мусульманскими религиозными лидерами.

Мероприятие состоялось накануне Международного дня прав человека, а также послужило посланием о том, что христиане и мусульмане могут мирно сосуществовать во Фракии.