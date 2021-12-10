Чебоксары, , 10:56 — REGNUM На рекультивацию свалки в Канаше в Чувашии дополнительно выделяют средства из республиканского бюджета. Соответствующее распоряжение подписал 10 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

Средства выделяются из резервного фонда Чувашии. Министерство природных ресурсов и экологии, которое является главным распорядителем бюджетных средств, получит 23 499 112 рублей 91 копейку. Средства предоставляются на обеспечение расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления.

Республиканские деньги в виде субсидии получит Канаш на ликвидацию несанкционированных свалок.

Отметим, что в Канаше площадь рекультивируемой свалки составляет 8,5 гектаров. Она расположена в 1200 метрах восточнее города. На проведение рекультивации выделено более 56,3 млн рублей (при начальной цене аукциона 67,4 млн рублей), большая часть которых — федеральные средства. Первоначально планировали сдать объект 2 ноября, но затем сроки сдвинулись до 20 декабря 2021 года.