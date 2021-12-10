Вашингтон, 10 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала альянс Сеула и Вашингтона непоколебимым, добавив, что США проводят тесные консультации со своими союзниками по поводу официального объявления о прекращении Корейской войны (1950−1953 гг).

edgarwinkler ООН

Выступая 9 декабря на брифинге, посвящённом министерской конференции ООН по вопросам поддержанию мира, прошедшей 7−8 декабря в формате видеоконференции, посол заявила, что прочный альянс основан на взаимном доверии, а также общих экономических и демократических ценностях.

«В настоящее время мы вместе работаем над защитой демократии, продвижением прав человека, борьбой с пандемией коронавируса и изменением климата», — заявила Линда Томас-Гринфилд.

Посол напомнила, что США не настроены враждебно по отношению к КНДР, а также добавила, что администрация Джо Байдена готова к переговорам с Пхеньяном без каких-либо предварительных условий.