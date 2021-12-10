Тбилиси, 10 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении экс-замминистра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Сообщается, что бывшего заместителя министра обвиняют в помощи экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили при незаконном пересечении грузинской границы. Лорткипанидзе якобы простроил маршрут с Украины и за вознаграждение договорился о доставке бывшего президента на родину в контейнере с продуктами, который привезли на морском пароме.

«Как уже известно общественности, 28 сентября судно вошло в порт Поти из порта Черноморск, откуда 29 сентября прибыл контейнер с молочными продуктами, в котором находился осужденный Саакашвили», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Его обвиняют в незаконном пересечении госграницы. По этому делу ранее задержали Элгуджу Цомаю, который владеет квартирой, где находился экс-президент при задержании. Также задержаны отец и сын Шалва Цоцория и Зури Цоцория. Их обвиняют в том, что они якобы вывезли Саакашвили на автомобиле из порта в Поти.