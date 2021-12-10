Париж, 10 декабря 2021, 10:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал политические проекты Марин Ле Пен и Эрика Земмура, не называя их имена, сообщает Le Figaro.
«Противоречие — это французский дух, но ненависть — это ненависть к Франции», — предупредил Эммануэль Макрон.
В ответ на вопрос о кандидате в президенты Эрике Земмуре и его неоднозначных высказываниях в адрес мусульман и евреев Эммануэль Макрон призвал «любить» и «уважать французов».
«Президент не вправе квалифицировать или дисквалифицировать кандидата на будущих выборах», — заявил Эммануэль Макрон.
Как сообщало ИА REGNUM, Европейский cоюз и Франция предоставили Кубе 5,6 млн евро для наблюдения и исследования инфекционных заболеваний.
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