Париж, , 10:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал политические проекты Марин Ле Пен и Эрика Земмура, не называя их имена, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Никита Устинов © ИА REGNUM

«Противоречие — это французский дух, но ненависть — это ненависть к Франции», — предупредил Эммануэль Макрон.

В ответ на вопрос о кандидате в президенты Эрике Земмуре и его неоднозначных высказываниях в адрес мусульман и евреев Эммануэль Макрон призвал «любить» и «уважать французов».

«Президент не вправе квалифицировать или дисквалифицировать кандидата на будущих выборах», — заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский cоюз и Франция предоставили Кубе 5,6 млн евро для наблюдения и исследования инфекционных заболеваний.

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