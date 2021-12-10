Москва, 10 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Роботизированный архив в деревне Сахарово в Новой Москве откроется в 2022 году, сообщила 10 декабря вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Цитата из х/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР На работе

«Совсем скоро мы планируем открыть современный роботизированный архивный комплекс в ТиНАО, который поможет вывести работу с документами в Москве на совершенно иной цифровой уровень», — сказала она.

По словам Раковой, для работы в новом архиве нужны специалисты — более 300 сотрудников. Помимо специалистов в архивной сфере, требуются экономисты, юристы и работники технических специальностей.

«При этом заработная плата будет соответствовать среднему московскому уровню», — приводит слова Раковой сайт мэра и правительства Москвы.

Как ожидается, выйти на работу специалисты смогут уже в первом квартале следующего года.