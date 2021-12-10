Клуж-Напока, Румыния, , 10:48 — REGNUM По меньшей мере, один человек погиб и несколько получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в частном пансионате для престарелых лиц в городе Клуж-Напока на северо-западе Румынии. Об этом 10 декабря сообщает Румынское телевидение.

Полиция Maxpixel.freegreatpicture.com

Согласно официальной информации, инцидент произошел 10 декабря в 06:50 утра по местному времени (07:50 мск). При этом пострадали расположенные рядом частные дома и находившиеся на улице автомобили.

После взрыва в здании пансионата начался пожар, который полностью уничтожил строение. Прибывшие на место происшествия пожарные предотвратили распространение огня на близлежащие постройки.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газовой системы.

Ведется следствие.