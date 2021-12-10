Москва,
10 декабря 2021, 10:47 — REGNUM На торгах 9 декабря рубль был крайне малоподвижен, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
«Итогами максимально спокойного дня для российской валюты стала потеря 0,2% к доллару до 73,66 рубля. К евро рубль подорожал на 0,18%, закрыв день на отметке в 83,2 рубля.
Каких-то макроэкономических событий вчера не происходило — инвесторы ждут реакции политических элит на переговоры Байдена и Путина, а также заседаний ряда центральных банков на следующей неделе.
На курс доллара перестали оказывать влияние даже такие факторы, как цены на нефть и распространение «омикрона», который уже успел охватить более 50 стран и половину штатов США.
Также в фокусе будут макроданные из США — инвесторы ждут уровень инфляции в районе 6,8%, что должно вызвать более агрессивное сворачивание программы выкупа активов ФРС, о чем, наверняка, будет объявлено 14−15 декабря на заседании американского регулятора.
Небольшое влияние на рубль могут оказать цены на нефть, которые постепенно снижаются после недельных максимумов в $77 за баррель.
Предполагаемый коридор движения на сегодня, 10 декабря, составляет 73,50−74,20 рубля за доллар и 83−84 рубля за евро», — считает эксперт.
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