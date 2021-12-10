Москва, , 10:47 — REGNUM На торгах 9 декабря рубль был крайне малоподвижен, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Деньги Mezenmir

«Итогами максимально спокойного дня для российской валюты стала потеря 0,2% к доллару до 73,66 рубля. К евро рубль подорожал на 0,18%, закрыв день на отметке в 83,2 рубля.

Каких-то макроэкономических событий вчера не происходило — инвесторы ждут реакции политических элит на переговоры Байдена и Путина, а также заседаний ряда центральных банков на следующей неделе.

На курс доллара перестали оказывать влияние даже такие факторы, как цены на нефть и распространение «омикрона», который уже успел охватить более 50 стран и половину штатов США.

Также в фокусе будут макроданные из США — инвесторы ждут уровень инфляции в районе 6,8%, что должно вызвать более агрессивное сворачивание программы выкупа активов ФРС, о чем, наверняка, будет объявлено 14−15 декабря на заседании американского регулятора.

Небольшое влияние на рубль могут оказать цены на нефть, которые постепенно снижаются после недельных максимумов в $77 за баррель.

Предполагаемый коридор движения на сегодня, 10 декабря, составляет 73,50−74,20 рубля за доллар и 83−84 рубля за евро», — считает эксперт.

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