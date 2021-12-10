Манагуа , 10 декабря, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Первая леди и вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо посвятила свою послеполуденную речь 9 декабря нападению на священников католической церкви и правозащитников. Об этом сообщает латиноамериканское информагентство La Presna.

Tavox13 Росарио Мурильо

В своем выступлении Мурильо напомнила о социально-политическом кризисе 2018 года, в очередной раз обвинив сановничество в «благословении ненависти». «Мы были опустошены и измучены ненавистью, что была благословенна, мы не хотим вспоминать об этом. Во имя Бога ненависть не может быть провозглашена правилом жизни, и когда проклятье ненависти нас разделило, мы поняли, что Бога нет».

Первая леди не забыла и о правозащитниках: «те, кто осмеливаются сказать, что говорят от имени прав человека — главные нарушители мира. Права человека стали оружием разрушения в руках этих организаций.»

Речь Мурильо закончилось заявлением о том, что ее режим уважает права граждан: «мало-помалу мы достигнем благополучной жизни, имея те права, которые мы заслуживаем. Мы не будем рабами снова, мы не будем жить в кошмаре ненависти, созданном террористами, называющими себя ангелами».