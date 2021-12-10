Улан-Удэ, 10 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанут четверо подростков, обвиняемые в разбойных нападения на местных жителей, в том числе на известного журналиста. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, обвиняемым по 16−17 лет.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. Великобритания, США Избиение

По версии следствия, в ночь на 13 ноября 2020 года трое пьяных подростков во дворе дома напали на мужчину, спросившего у них про одного из местных жителей. Избив ногами и палками, они забрали у потерпевшего телефон и деньги.

Через пару месяцев, 31 января 2021 года трое подростков, двое из которых участвовали в предыдущем нападения, ограбили мужчину, возвращавшегося домой из магазина. Ударив металлической трубой по голове, они избили его руками и ногами, затем сбежали, похитив телефон и деньги.

«После этого при помощи похищенного телефона, подключенного к услуге «мобильный банк», обвиняемые со счета потерпевшего, которым оказался известный местный журналист, похитили 8 тыс. рублей», — добавили в ведомстве.

Как отмечается, потерпевшим после нападения потребовалась многомесячная реабилитация. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.