Москва, 10 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Продажи российских вакцин за границу в октябре установили рекорд за последние 30 лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ.

Вакцина

Отмечается, что за 10 месяцев объем экспорта препаратов, которые проходят по таможенному коду «прочие вакцины для людей», превысил $1,2 млрд.

Вместе с тем в октябре объем поставок составил $356 млн, став самым высоким за всю российскую историю с начала 1990-х годов.

Ранее экспорт российских вакцин для людей за год ни разу не превышал $71 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в 2022 году Россия сможет выпустить 2 млрд доз вакцин от COVID-19. Также глава Минпромторга России уточнил, что в настоящее время в стране введено в гражданский оборот более 100 млн комплектов вакцин.