Оренбург, , 10:45 — REGNUM В Оренбурге прокуратура организовала проверку по факту гибели девятилетнего ребенка при пожаре в дачном обществе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Смертельный пожар произошел сегодня, 10 декабря, на территории СНТ «Карачи». При тушении огня в жилом доме пожарные обнаружили тело ребенка.

Прокуратура намерена оценить исполнение требований законодательства о пожарной безопасности, а также проанализировать деятельность органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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