Оренбург, 10 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратура организовала проверку по факту гибели девятилетнего ребенка при пожаре в дачном обществе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

theilr Проверка

Смертельный пожар произошел сегодня, 10 декабря, на территории СНТ «Карачи». При тушении огня в жилом доме пожарные обнаружили тело ребенка.

Прокуратура намерена оценить исполнение требований законодательства о пожарной безопасности, а также проанализировать деятельность органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.