Симферополь, , 10:44 — REGNUM Подача воды в Феодосию будет обеспечена уже в 2022 году. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Крым, говорилось в ходе поездки в регион 9 декабря заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова. Он вместе с председателем правительства РК Юрием Гоцанюком осмотрел строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи в селе Владиславовка Кировского района.

Строительство водовода в Восточном Крыму Пресс-служба правительства Республики Крым

«Северо-Крымский канал готов к использованию. Силовое насосное оборудование находится технически в удовлетворительном состоянии и готово в любой момент подать воду. В Республике проводится строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи. Строительство водовода планируется завершить по ФЦП в августе 2023 года (строительная готовность объекта — 48%), тем самым сможем обеспечить подачу воды без потерь на Феодосию в объёме 106 тысяч кубических метров в сутки, и 89 тысяч кубических метров в сутки на Ленинский район и в Керчь», — прокомментировал Юрий Гоцанюк.

Он также уточнил, что для подачи воды на водоочистные сооружения Феодосии необходимо в 2022 году завершить строительство линейной части этапов, а также трех насосных станций.

«Завершение данного комплекса работ позволит подавать воду с Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов напрямую на ВОС Феодосии по вновь построенным трубопроводам тракта водоподачи, водоснабжение Ленинского района и Керчи будет возможно осуществить путем сброса воды в Северо-Крымский канал в районе с. Владиславовка Кировского района», — сказал Гоцанюк.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап строительства тракта водоподачи стартовал в январе 2018 года и завершился в первой половине 202 года. Трубопровод проложен от Нежинского и Просторненского водозаборов к месту сброса в Северо-Крымский канал, куда вода попадает самотёком и обеспечивает водой восток Крыма. В настоящее время ведётся второй этап строительства тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи. Планируется строительство пяти насосных станций с резервуарами чистой воды и 154 км трубопровода. Предельная мощность объекта заявлена в 195 тыс. кубометров/сутки.

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