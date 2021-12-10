Премьер-министр Крыма: Северо-Крымский канал готов к использованию
Симферополь, 10 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Подача воды в Феодосию будет обеспечена уже в 2022 году. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Крым, говорилось в ходе поездки в регион 9 декабря заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова. Он вместе с председателем правительства РК Юрием Гоцанюком осмотрел строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи в селе Владиславовка Кировского района.
Он также уточнил, что для подачи воды на водоочистные сооружения Феодосии необходимо в 2022 году завершить строительство линейной части этапов, а также трех насосных станций.
Как сообщало ИА REGNUM, первый этап строительства тракта водоподачи стартовал в январе 2018 года и завершился в первой половине 202 года. Трубопровод проложен от Нежинского и Просторненского водозаборов к месту сброса в Северо-Крымский канал, куда вода попадает самотёком и обеспечивает водой восток Крыма. В настоящее время ведётся второй этап строительства тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи. Планируется строительство пяти насосных станций с резервуарами чистой воды и 154 км трубопровода. Предельная мощность объекта заявлена в 195 тыс. кубометров/сутки.