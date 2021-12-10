Набережные Челны, Татария, , 11:17 — REGNUM В городе Набережные Челны днём 9 ноября обнаружили тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде открытой черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщает следственное управление СКР по РТ.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

В качестве подозреваемого задержан 49-летний местный житель, который признался в содеянном. Следствием установлено, что потерпевший в состоянии алкогольного опьянения пришёл занять денег к бывшей сожительнице. В это время с прогулки вернулся также нетрезвый подозреваемый, проживающий с хозяйкой. Ревнивец накинулся на потерпевшего и стал избивать его, в том числе молотком, а затем нанёс резанные ранения по разным частям тела. После этого, угрожая расправой, он увел сожительницу и сына из дома. На утро женщина обнаружила, что потерпевший умер.

В СМИ появились публикации, что злоумышленник отрезал пострадавшему половой орган, передаёт «Татар-информ».

ИА REGNUM ранее сообщало, 37-летний житель Набережных Челнов в сентябре 2020 года, вооруженный топором и взяв с собой собаку, разозлившись на бывшую жену, подкараулил ее возле работы. Когда женщина с сожителем подъехали на машине, обвиняемый подошел к ним и разбил окно. Водитель автомобиля выскочил из машины и попытался убежать, но его догнала собака и повалила на землю. Злоумышленник воспользовался этим и нанес несколько ударом мужчине топором по голове. От полученных травм 32-летний сожитель экс-жены скончался на месте. Следом за соперником обвиняемый накинулся на женщину, но ей удалось забежать в здание, где ее коллега отпугнул подозреваемого с помощью травматического пистолета.

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