Берн, , 10:41 — REGNUM Участникам внеочередного заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое прошло 9 декабря, не удалось прийти к согласию в вопросе улучшения ситуации с безопасностью в регионе. Об этом 10 декабря говорится в заявлении специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и контактной группе Микко Киннунена.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Обсуждались различные варианты улучшения ситуации в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения. К сожалению, участники не пришли к единому пониманию», — заявил он, комментируя итога встречи.

При этом Киннунен отметил, что участвовавшим во встрече не удалось этого сделать по политическим причинам.

«Политическая воля — самый важный элемент эффективного достижения прекращения огня», — пояснил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обсудил вопрос урегулирования конфликта в Донбассе и реформы на Украине.