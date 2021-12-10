Самара, , 10:45 — REGNUM Экономика Самарской области демонстрирует хорошие темпы развития. Об этом 10 декабря сообщил глава региона Дмитрий Азаров на заключительном в текущем году заседании совета по улучшению инвестиционного климата.

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«По ряду показателей мы уже сейчас превышаем доковидный уровень и выходим на устойчивую положительную траекторию. Можно говорить о том, что экономика восстанавливается даже быстрее наших прошлогодних предположений», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Сообщается, что в регионе ожидают, что объем валового областного продукта в сопоставимых ценах увеличится на 3,5% и приблизится к отметке в два трлн. рублей.

«По итогам года индекс промышленного производства по прогнозам составит 103,6% к 2020 году, а объем инвестиций в основной капитал составит 316,8 млрд рублей (или 107,6% к прошлому году)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что 2021 год стал рекордным для области по запуску новых производств: было запущено 20 новых проектов. Тогда как в прошлые годы число проектов составляло не более 13−15.

На текущий момент объем инвестиций резидентов индустриальных парков области превысил 21,5 млрд рублей. При реализации этих инвестиционных проектов было создано свыше 8,5 тысяч рабочих мест.