Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM В России на сегодняшний день выявлено уже четыре случая заражения штаммом «Омикрон», все они выявлены у туристов, вернувшихся из-за рубежа. Об этом на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям заявил глава Центра «Вектор» Ринат Максютов.

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«Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре «Вектор» отсеквенировано», — сказал Максютов.

При этом, как сообщает РИА Новости, в Роспотребнадзоре отметили, что в России зафиксировано по-прежнему лишь два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон».