Горно-Алтайск, , 10:37 — REGNUM В районе Каракольских озер на Алтае был зафиксирован аварийный сигнал вертолета Robinson R-66. Об этом 10 декабря сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре Росавиации.

Robinson R66 Pedro Aragão

«Был принят сигнал аварийного маяка — экоспаса. И в эти координаты из Горно-Алтайска вылетел спасательный Ми-8», — приводит сообщение ТАСС.

Также в центре уточнили, что сигнал вертолета был подан в районе Каракольских озер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авариное приземление совершил в Республике Бурятия частный вертолет.