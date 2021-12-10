Андалусия, Испания, , 10:35 — REGNUM Испанская Андалусия будет добиваться одновременного продвижения в вакцинации детей и в кампании по введению бустерных доз вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения испанского автономного сообщества Андалусия Хесус Агирре, сообщает агентство EFE.

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По его словам, когда министерство здравоохранения страны даст разрешение на третью прививку для людей в возрасте до 60 лет, региональное министерство начнет этот процесс немедленно.

Агирре отметил, что регион начнет вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от пяти до 11 лет 15 декабря, в основном в медицинских центрах во второй половине дня и в выходные дни, а также в школах в сельских районах.