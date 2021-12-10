Москва, 10 декабря, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Намерены ограничить контакты на Рождество из-за непростой эпидемиологической ситуации с коронавирусом большинство жителей Германии (70%). Об этом свидетельствует опрос исследовательского института Infratest dimap для телеканала ARD, передаёт ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Католическое рождество

Полностью намерены ограничить контакты 39% опрошенных. Хоть как-то сократить общение с другими людьми хотят 31%. Не будут ограничивать общение на католическое Рождество 26% жителей страны

В декабре 2020 года, когда в Германии действовал строгий карантин из-за COVID-19, 83% граждан хотели ограничить контакты на Рождество. При этом отмечается, что этот праздник в кругу семьи отмечают около 80% граждан ФРГ.

Опрос проведен 7−8 декабря 2021 года. Опрошены 1 266 жителей ФРГ.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Германии из-за пандемии многие организаторы рождественских ярмарок опасаются за свое существование.

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