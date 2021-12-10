Тбилиси, , 10:34 — REGNUM Кроме Екатерины Тикарадзе, ушедшей в отставку с поста министра здравоохранения Грузии, должно уйти всё правительство республики. Об этом журналистам заявила независимый депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили.

Грузия

Тикарадзе объявила о своей отставке 9 декабря, не объясняя причин. По мнению Самадашвили, это связано с тем, что система здравоохранения не справляется с вызовами эпидемии коронавируса.

«В стране, у которой одни из худших в мире данных в связи с управлением ковидом, не министр здравоохранения, а всё правительство должно писать заявление и уходить», — сказала депутат.

Она также заявила, что в действующем правительстве республики якобы происходит борьба между различными группами. По мнению депутата, противостояние там будет нарастать.

Стоит отметить, что в Грузии показатель смертности при пересчёте на 100 тыс. населения является одним из самых высоких в мире. Несколько раз республика занимала первую строчку в этом списке.