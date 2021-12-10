Москва, , 10:33 — REGNUM Власти Молдавии депортировали российского учёного, политолога Наталью Нарочницкую, сообщила 10 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российского учёного, политолога Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдавию, миграционные власти этой страны де-факто депортировали. Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит», — написала Захарова в телеграм-канале.

Дипломат напомнила, что Нарочницкая — «не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приёмной комиссии», а доктор наук, «эксперт с мировым именем». Нарочницкую без объяснения причин отвели в самолёт, которым она прилетела.

«Напомню коллегам в Кишинёве: вы выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу ожидает, что новый состав Совета по телевидению и радио в республике будет успешно бороться с пропагандой в эфире.

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