Москва, 10 декабря 2021, 10:33 — REGNUM Власти Молдавии депортировали российского учёного, политолога Наталью Нарочницкую, сообщила 10 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что Нарочницкая — «не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приёмной комиссии», а доктор наук, «эксперт с мировым именем». Нарочницкую без объяснения причин отвели в самолёт, которым она прилетела.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу ожидает, что новый состав Совета по телевидению и радио в республике будет успешно бороться с пропагандой в эфире.
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