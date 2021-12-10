Москва, 10 декабря, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Власти Молдавии депортировали российского учёного, политолога Наталью Нарочницкую, сообщила 10 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Российского учёного, политолога Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдавию, миграционные власти этой страны де-факто депортировали. Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит», — написала Захарова в телеграм-канале.

Дипломат напомнила, что Нарочницкая — «не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приёмной комиссии», а доктор наук, «эксперт с мировым именем». Нарочницкую без объяснения причин отвели в самолёт, которым она прилетела.

«Напомню коллегам в Кишинёве: вы выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу ожидает, что новый состав Совета по телевидению и радио в республике будет успешно бороться с пропагандой в эфире.

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