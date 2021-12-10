Южно-Сахалинск, 10 декабря 2021, 10:41 — REGNUM В арбитраж Сахалина поступил многомиллионный иск от соучредителя одной из крупнейших дальневосточных рыболовецких компаний — ЗАО «Курильский рыбак». Валерий Суханицкий требует выплатить ему за его долю более 103 млн рублей. Иск пока оставлен без движения, передаёт ИА REGNUM.

Рыболовство
Рыболовство
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Исковое заявление было подано ещё в ноябре 2021 года, но судья Кучкина оставила его без движения, так как была приложена квитанция об уплате госпошлины не на полную сумму — всего 6 тыс. рублей вместо 200 тыс. рублей. Истец попросил об отсрочке уплаты оставшейся суммы.

В своём иске к ЗАО Суханицкий просит «о взыскании стоимости его доли в уставном капитале в сумме 103 881 898 рублей». Прочие детали спора пока не известны.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик была учреждена в 1993 году, а с октября 2021 года числится в стадии реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц. Средняя численность персонала компании — более 1 тыс. человек. По итогам 2020 года бенефициаром числился бывший сенатор Александр Верховский. По итогам 2020 года, выручка ЗАО составила 11,188 млрд рублей против 10,5 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль — 5,138 млрд рублей и 8,3 млрд рублей, соответственно.

В открытых источниках компания фигурирует как градообразующее предприятие Курильского района. ЗАО занимается рыбодобычей и переработкой рыбы, имея несколько собственных рыбоперерабатывающих заводов. На декабрь 2020 года ЗАО также выступало владельцем 93,7% акций банка «Итуруп».