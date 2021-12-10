Екатеринбург, 10 декабря, 2021, 10:33 — ИА Регнум. На ремонт дорог в Свердловской области выделят дополнительные средства из федерального бюджета. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев на заседании правительства области.

Kaluga-poisk.ru Деньги

В рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги» регион получит еще 150 тысяч рублей. Деньги направят на оплату работ, которые были выполнены с опережением графика. В частности, речь идет о ремонте в Екатеринбурге развязки улицы Луганской с Объездной дорогой. Протяженность отремонтированного участка составила три километра. Здесь положили новый асфальт, заменили барьерные ограждения.

Отметим, в 2021 году в Екатеринбурге в рамках проекта «Безопасные качественные дороги отремонтировали 23,1 километра дорог и обновили 39 светофорных объектов.