Сеул, 10 декабря, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Военные Южной Кореи и США начали переговоры о передаче Сеулу контроля над своими войсками в военное время. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

По данным источников, председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи генерал Вон Ин Чхоль и командующий Объединёнными вооружёнными силами Южной Кореи и США генерал Пол Лакамера провели 9 декабря встречу за закрытыми дверями.

Предполагается, что представители двух стран провели тесные консультации по второй фазе оценки полной оперативной готовности вооружённых сил Южной Кореи, которая планировалась на вторую половину 2022 года.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что представитель США прислушался к призыву Сеула провести оценку в первой половине следующего года.

Отметим, что оценка полной оперативной готовности вооружённых сил Южной Кореи была отложена из-за разногласий в период правления администрации Дональда Трампа, а также пандемии коронавируса.