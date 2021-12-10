Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что строительство на территории Охтинского мыса в Петербурге должно осуществляться на основе компромисса между владельцем участка и представителями общественности. Об этом президент сообщил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте, состоявшейся 9 декабря.

Проект застройки Охтинского мыса «Газпром нефть»

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На территории Охтинского мыса располагаются исторические объекты культуры, которые относятся еще к допетровскому периоду. Застройка мыса — а там планируется построить офисный центр компании «Газпром нефть» — потенциально угрожает состоянию этих объектов, поэтому Владимир Путин еще в начале 2020 года инициировал обсуждение проекта между правительством Петербурга и компанией «Газпром», которая владеет участком. Президент отметил, что акционерное общество имеет средства для того, чтобы организовать на этой территории музейное пространство.

Однако во время встречи с членами СПЧ прозвучала информация от координатора общественного движения «Архнадзор» Константина Михайлова о том, что имеются проблемы с исполнением этого поручения президента.

«Уже в последние недели, я вижу, стали публиковаться экспертизы, из которых понятно, что никакие проекты строительства на этом земельном участке не меняются, как будто бы не было нашего прошлогоднего заседания и ваших поручений», — заявил Михайлов.

Представитель градозащитной общественности отметил, что за всё время прошло только два заседания рабочей группы, никакой новой информации после обсуждений не было обнародовано. Исходя из этого Михайлов просит Владимира Путина не закрывать этот вопрос, а провести обсуждение должным образом.

Напомним, на территории Охтинского мыса находятся памятники истории, которые были построены еще до основания Петербурга. К ним относятся остатки поселений эпохи неолита и двух шведских крепостей — «Ландскрона» и «Ниеншанц».

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