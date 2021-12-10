Улан-Удэ, 10 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Сотрудники Санкт-петербургского института прикладной экологии и гигиены смоделировали перевод левобережной части Улан-Удэ на электроотопление. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, доклад был представлен правительству Бурятии.

Bgelo777 Селенга. Улан-Удэ

Учёные рассчитали модель, по которой на отопление электричеством переводятся 11 тыс. частных домов в Советском районе Улан-Удэ, а также 16 тыс. домов Иволгинского района, которые фактически также являются часть городской агломерации.

В результате воздух в городе становится чище, а предельно допустимая концентрация по бензапирену снизится до 0,25 пунктов. При этом вариант с электроотоплением оказался в 20 раз дешевле газификации и перевода частного сектора на центральное теплоснабжение — 5,1 млрд рублей против 100 млрд и 116 млрд соответственно.

«Есть опасения и тревоги энергетиков по состоянию электросетевого хозяйства, здесь наша общая задача — обеспечить энергетическую безопасность. Но экологи доказывают, что этот путь — верный, хотя есть на нем еще много препятствий», — отметил председатель проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев.

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