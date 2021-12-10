Абакан, , 10:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 145 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в региональном правительстве.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

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В Абакане подтверждено 54 случая заражения, в Саяногорске — 29, в Черногорске — 24, в Абазе — два, в Сорске — один.

Всего с начала 2021 года в Хакасии подтверждено 33 758 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в регионе выявили 143 носителя коронавируса.

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