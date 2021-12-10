Каякентский район, Дагестан, 10 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Дагестане пресечена незаконная торговля морским песком. Организованная группа, в которую входили чиновники Каякенсткого района, продавала песок владельцам бетонных заводов, нанеся ущерб государству на 10 млн рублей. По данному факту, установленному сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД, возбуждено уголовное дело о хищении, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Doron Каспийское море

Как стало известно, работы по добыче песка с берега Каспия велись под видом восстановления русла реки, впадающей в море.

«Хищение морского песка продолжалось с 2016 по 2021 год. Местные чиновники совместно с представителями частной фирмы «под видом рекреативных работ по восстановлению русла реки Инчхе-Озень» вывозили песок для продажи владельцам бетонных заводов или частным покупателям», — говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.