Парамарибо, 10 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Президент Суринама Чандрикаперсад Сантохи обратился к главам государств во время своего выступления на «саммите за демократию», проходящем 9 и 10 декабря. Об этом сообщает суринамское новостное агентство DBS.

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В своем выступлении Сантохи подчеркнул ключевую роль демократии в обеспечении безопасности и мира и осудил коррупцию. По словам политика, действия правительства его страны способствуют предотвращению «отмывания денег, финансирования терроризма».

«Я обращаюсь ко всем вам, как к лидерам своего народа, с призывом принять меры для обеспечения благополучия и процветания вашей нации и продвигать принципы демократии» — завершил свое выступление Сантохи.

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